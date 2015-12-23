ВР чекає на виступ Філатова з трибуни парламенту, щоб зняти з нього повноваження нардепа

Про це пише видання «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» з посиланням на стенограму засідання.

Комітет з питань Регламенту розглянув подану Філатовим заяву і вніс відповідний проект постанови щодо припинення повноважень народного депутата - реєстраційний номер 3522.

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При цьому головуючий засідання зауважив, що розгляд цієї постанови, можливо, винесуть в зал 23-го чи 24-го грудня, щоб Філатов особисто виступив з трибуни Верховної Ради.

Згідно з опублікованим порядком денним сьогоднішнього сесійного засідання, депутати не розглядатимуть питання щодо припинення повноважень народного депутата Бориса Філатова.