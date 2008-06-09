Черновецький про Київраду, газ, Кличка, риторику і роботу

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що новообраному складу Київради необхідно відійти від передвиборчих гасел і почати реальну роботу з вирішення завдань, які поставили перед депутатами виборці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він сказав: «Вибори закінчилися, і перед новою Київрадою стоять завдання, які необхідно вирішувати на благо всієї київської громади. Усім блокам і партіям, які увійшли до складу нової міської ради, час відійти від передвиборчої риторики та зосередитися на виконанні своїх обіцянок. Я радий, що деякі з цих політичних сил, як, наприклад, блок Кличка, вже готові почати роботу з вирішення життєво важливих проблем міста. І вважаю, що депутатам Київради необхідно терміново приступати до роботи та виправдати довіру своїх виборців».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також заявив, що підтримує ініціативу депутатів Блоку Леоніда Черновецького про негайне проведення сесії Київради.

Як підкреслив мер Києва, термінового реагування з боку нової Київради вимагає, зокрема, ситуація, що склалася з постачаннями газу для столиці.

«До Київської міської державної адміністрації надійшов лист про можливе обмеження подачі природного газу для потреб міста. Столична влада вже почала вживати необхідних заходів для того, щоб не було негативних наслідків ні для киян, ні для підприємств міста. Проте, для цього необхідно терміново та невідкладно провести сесію Київради, щоб прийняти необхідні зміни до бюджету столиці», – наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв рішення скликати перше пленарне засідання II сесії Київської міської ради VІ скликання 10 червня о 14.00.