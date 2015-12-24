Міноборони вважає офіцерів армії РФ у складі СЦКК звичайними іноземцями (документ)

Про це йдеться у відповіді першого заступника міністра оборони, на даний момент виконуючого обов'язки міністра Івана Руснака на запит депутата Верховної Ради та координатора групи "Інформаційне опір" Дмитра Тимчука.

Міноборони також поінформувало, що на даний момент у складі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін перебувають 74 російських військовослужбовця. З них 34 знаходяться на території, підконтрольній Україні (20 в Соледарі і 14 на спостережних пунктах), а 40 - на непідконтрольної території уздовж лінії розмежування (25 в Донецькій області і 15 у Луганській).

"Мене давно цікавило питання, яким чином без дозволу Верховної Ради України (а саме вона, згідно із законодавством, дає дозвіл на перебування в Україні іноземних військ), на території нашої країни постійно знаходяться військовослужбовці Росії (тобто країни-агресора) у складі СЦКК", - написав Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що "ці пани" без проблем переміщуються в зоні АТО і вільно відвідують позиції українських військ, "що є просто подарунком для російської розвідки".

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"Останньою краплею стала заява одного з цих російських вояків, офіцерика ЗС РФ Х. Калоєва, який від імені СЦКК у листопаді ц. р. раптом почав заявляти, що російсько-терористичні війська відвели від лінії розмежування все озброєння, визначене Мінськими домовленостями. Цю гучну заяву розтиражували всі російські (а слідом за ними й іноземні) ЗМІ. А оскільки вогонь не припинявся, випливало, що перемир'я зривають "прокляті укропи", - підкреслив Тимчук.

На запит депутата Міноборони відповіло, що це було лише "особистою думкою" Калоєва, а зазначені російські військові на території України мають статус звичайних іноземців.

"Відповідно, і перетинають держкордон "в загальному порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України для іноземців". Простіше кажучи, туристи. Ось такий хитрий статус, виявляється, мають в Україні російські розвідники і провокатори з армії країни-агресора... Дійсно, що візьмеш з туриста? Очевидно, тому українська частина СЦКК такі заяви і не спростовує, щоб не ламати український туристичний бізнес", - підкреслив керівник ІС.

"Пропоную на довершення картини надати російським танкістам і артилеристам на Донеччині статус паломників, а ДРГ спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ - делегації з культурного обміну", - написав він.