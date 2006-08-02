Чорновіл з психіатрами не дружить

Партія регіонів не відмовилася від ідеї федералізму, а погодилася на м`якші формулювання цього поняття в тексті Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ заявив сьогодні журналістам.

«Ми погодилися з м`якшим формулюванням, яке передбачає посилення ролі регіонів, органів місцевого самоврядування, а також децентралізацію влади», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Депутат також повідомив, що сьогодні Партія регіонів не проводила засідання політради для затвердження узгоджених напередодні ввечері спірних положень тексту універсалу в Секретаріаті Президента. «Сьогодні засідання не було, а вчора вранці політрада партії чітко визначила спірні положення щодо статусу мови і федерального устрою», - сказав він.

Т.ЧОРНОВІЛ не став прогнозувати можливі терміни підписання Універсалу національної єдності. «Я дуже поганий львів`янин, оскільки всі львів`яни читають Фрейда. Я Фрейда не читав, тому проаналізувати, що робитиме ЮЩЕНКО, я не можу», - додав він.