Допит Тягнибока у справах Майдану: ГПУ шукала "російський слід" у розстрілах

Про це він повідомив біля будівлі ГПУ, передає "112 Україна".

"...Мене запитували, про можливу участь російських спецслужб у розстрілах на Майдані, очевидно слідство десь і працює так само і на цьому напрямку", - заявив Тягнибок.

Також він заявив про ймовірність допиту у справах Майдану Віталія Кличка і Арсенія Яценюка.

"Спектр питань, які мені ставили слідчі, прокурори, він був починаючи з листопада місяця 2013 року, з розгону Майдану, і вже аж до подій розстрілів на Інститутській 18-20 лютого 2014. Особливо їх цікавили події розстрілу 18,20 числа. Їх цікавили деталі переговорів, тоді, делегації від Майдану в моїй особі, Яценюка, Кличка з Януковичем і тими людьми, яких він приводив на ці переговори. За великим рахунком, що якщо вони так будуть допитувати детально і скрупульозно як допитували мене, то може на якусь істину вони і вийдуть. Дуже багато уваги приділялося, і я про це говорив, і так само мене запитували, про можливу участь російських спецслужб у розстрілах на Майдані, очевидно слідство десь і працює так само і на цьому напрямку», - сказав Тягнибок.

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Нагадаємо, в жовтні правоохоронці проводили обшук в квартирах заступника голови ВО "Свобода", екс-віце-прем'єр-міністра України Олександра Сича та заступника голови ВО "Свобода", народного депутата України VII скликання Олега Панькевича. Також повідомлялося, що проведений обшук у члена ВО "Свобода" Ігоря Янківа.

Пізніше в ГПУ заявили, що "свободівців" обшукали в рамках розслідування розстрілів на Майдані, яка мала місце 20 лютого 2014 року. Проте зазначили, що вони не є підозрюваними, а є свідками.

Раніше депутат від БПП Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook написав, що обшуки проводяться на підставі відеозапису, на якому зафіксовано постріл з кімнати номера, в якому проживав Янків, а його сусідами були Панькевич і Сич.

"Встановлено, що у районі 09:30 20 лютого 2014 р. журналіст ВВС Габріель Гэйтхауз знаходився біля входу в Жовтневий палац серед протестувальників. В цей час він звернув увагу на відкрите вікно готелю "Україна" (номер 1132), з якого в якийсь момент був зроблений постріл. Він зафіксував це вікно на відеозапису, і коли він через кілька миттєвостей після пострілу знову наводить на нього камеру, воно вже закрите", - написав Лещенко

Як відомо, 9 лютого 2015 р. тодішній глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що помічник президента Російської Федерації (РФ) Владислав Сурков може бути причетний до подій на Майдані в Києві взимку 2013-2014 рр. За його словами, СБУ має докази причетності до злочинів на Євромайдані не тільки колишнього українського керівництва, а й російського. Так, за даними Наливайченка, до Києва приїжджали три групи співробітників Федеральної служби безпеки для організації і планування розгону учасників акції протесту на Майдані.