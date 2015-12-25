Корбана перевозять в Київське міськбюро судмедекспертизи

Про це повідомила керівник прес-служби партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

"Геннадія Корбана знову перевозять - з госпіталю СБУ в Київське міське бюро судово-медичної експертизи на вулиці Докучаєвській, 4", - написала Кравчук.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 грудня, близько півночі в квартирі Корбана у Дніпропетровську представники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України проводили черговий обшук, після чого відвезли його у Київ у супроводі шести машин з автоматниками.

Після ночі в дорозі Корбана доставили в київський госпіталь СБУ для примусового проходження медобстеження.