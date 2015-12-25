Корбана перевозять в Київське міськбюро судмедекспертизи
09:43, 25 грудня 2015Політика
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Лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана перевозять в Київське міське бюро судово-медичної експертизи.
Корбана перевозять в бюро судово-медичної експертизи / facebook.com/ukrop.ukraine
Про це повідомила керівник прес-служби партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.
"Геннадія Корбана знову перевозять - з госпіталю СБУ в Київське міське бюро судово-медичної експертизи на вулиці Докучаєвській, 4", - написала Кравчук.
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Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 грудня, близько півночі в квартирі Корбана у Дніпропетровську представники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України проводили черговий обшук, після чого відвезли його у Київ у супроводі шести машин з автоматниками.
Після ночі в дорозі Корбана доставили в київський госпіталь СБУ для примусового проходження медобстеження.
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