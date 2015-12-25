Чекають реакції Порошенка: у Раді пояснили, чому досі не прокоментували окупацію Комінтернового

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, передає ТСН.

"Президент є головнокомандувачем країни. Ми не маємо права займатися "відсебеньками", коли країна у війні, тому що це може бути провокація або те, що повинні знати. Кожен повинен нести свою відповідальність", - сказав він.

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За словами депутата, відповідальність парламенту зараз полягає в тому, щоб зробити стабільною ситуацію в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли до н. п. Комінтернове, яке розташоване у "сірій зоні" недалеко від Маріуполя.

Пізніше зазначалося, що контрольовані Росією бойовики в захопленому селищі Комінтернове (поблизу Маріуполя) погрожують місцевому населенню розправою і змушують давати неправдиві свідчення проти сил АТО.

Вчора стало відомо, що сили АТО остаточно зірвали чергову масштабну провокацію проросійських бандформувань у Комінтерновому: бойовики залишили населений пункт і відвели всю техніку і важке озброєння.