Бюджет-2016: Раді виділили гроші на підвищення зарплат нардепів

Згідно з документом, Раді дали додаткових 210 мільйонів гривень, передає "Українська правда".

У пояснювальній записці до бюджету йдеться, що додаткові витрати на парламент підуть на "оплату праці з нарахуванням народним депутатам України та помічникам-консультантам, відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень".

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Також ці гроші витратять на розробку нової системи електронного голосування "Рада-4", "створення бездротової мережі Wi-Fi, завершення реконструкції адміністративної будівлі по вул. Садова, 3, та проведення капітального ремонту адмінбудинків по вул. Банковій, 6-8, та вул. Великій Житомирській, 11".