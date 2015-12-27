Суддя вирішив доставити Корбана у суд без обговорення цього питання на засіданні - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Оксана Томчук сказала після рішення судді Миколи Чауса затримати Корбана та доставити у суд на 15:00.

Адвокат нагадала, що суд розпочався із того, що суддя поставив питання, чи виконана вчорашня ухвала суду про проведення медичного огляду.

"Замість відповіді на це питання, прокурором було подано клопотання про привід. Після перерви, коли ми ознайомилися (з документами прокуратури), я заявила, що ми не можемо слухати клопотання про привід не з'ясувавши питання, чи, на теперішній час виконана попередня ухвала суду. Суд - ви все це бачили - погодився з цим, і задав питання стороні прокуратури, чи виконана така ухвала, де почув відповідь: ні не виконана", - заявила Томчук.

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У цьому зв'язку вона зазначила, що суддя після того, не розглядаючи клопотання, виніс рішення про затримання Корбана. "Він навіть не бачив його в очі, бо тільки за моєю заявою він попрохав його надати... Він не читав цього клопотання, він не вивчав додатки, ми не надавали свою позицію", - сказала адвокат.

Адвокат заявила: "Я заявила клопотання про відкладення (судового розгляду) у зв'язку з тим, що не виконана ухвала суду для проведення медично-експерного висновку".

"Саме моє клопотання було підставою видалення судді у нарадчу кімнату. Суд, повернувшись із нарадчої кімнати, приніс виписану ухвалу про задоволення приводу. При тому, що клопотання про задоволення приводу ми не слухали. Жоден захисник з цього приводу не висловлювався, жоден документ не вивчався, взагалі у нас не відбулося слухання", - наголосила Томчук.

Вона заявила, що суддя вчинив не просто процесуальне порушення, а що його дії є конкрентним злочином.