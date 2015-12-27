Керівник інституту Амосова, що зробив медвисновок Корбану, знаходиться під слідством - Портнов
Керівник інституту Амосова Василь Лазоришинець, який дав лідеру партії «УКРОП» Геннадію Корбану висновок про доцільність здійснення процесуальних дій після операції на серці, перебуває під слідством.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український політик і колишній заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.
«Після мого вчорашнього матеріалу про те, що суддя у справі Геннадія Корбана знаходиться в прямій залежності від правлячої влади, виявилося, що в цьому ж статусі перебуває і виконуючий обов'язки директора інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова (Василь Лазоришинець - УНІАН), який зробив письмовий висновок про те, що можна здійснювати процесуальні дії відразу після операції на серці», - йдеться в повідомленні.
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Він підкреслює, що керівник цього інституту перебуває під слідством і є фігурантом декількох корупційних скандалів.
«Таким чином, Корбана судить майже звільнений за порушення присяги суддя на підставі висновків майже підсудного менеджменту медичного інституту», - зазначив Портнов.
Як відомо, Лазоришинець є фігурантом низки корупційних скандалів, пов'язаних з тендерними закупівлями. Крім того, сім'я Лазоришинця володіє приватною клінікою, аптекою і їдальні на території Інституту Амосова.
Корупційну славу Лазоришинцю приніс 2-мільйонний тендер МОЗ щодо ліків для ВІЛ-інфікованих, а також медичні держзакупівлі минулих років: препарату «Таміфлю» під час так званої «епідемії свинячого грипу» та машин швидкої допомоги «Опель Комбо».