Керівник інституту Амосова, що зробив медвисновок Корбану, знаходиться під слідством - Портнов

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український політик і колишній заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

«Після мого вчорашнього матеріалу про те, що суддя у справі Геннадія Корбана знаходиться в прямій залежності від правлячої влади, виявилося, що в цьому ж статусі перебуває і виконуючий обов'язки директора інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова (Василь Лазоришинець - УНІАН), який зробив письмовий висновок про те, що можна здійснювати процесуальні дії відразу після операції на серці», - йдеться в повідомленні.

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Він підкреслює, що керівник цього інституту перебуває під слідством і є фігурантом декількох корупційних скандалів.

«Таким чином, Корбана судить майже звільнений за порушення присяги суддя на підставі висновків майже підсудного менеджменту медичного інституту», - зазначив Портнов.

Як відомо, Лазоришинець є фігурантом низки корупційних скандалів, пов'язаних з тендерними закупівлями. Крім того, сім'я Лазоришинця володіє приватною клінікою, аптекою і їдальні на території Інституту Амосова.

Корупційну славу Лазоришинцю приніс 2-мільйонний тендер МОЗ щодо ліків для ВІЛ-інфікованих, а також медичні держзакупівлі минулих років: препарату «Таміфлю» під час так званої «епідемії свинячого грипу» та машин швидкої допомоги «Опель Комбо».