Рудьковський відмовився давати свідчення в суді

Сьогодні Печерський районний суд Києва розпочав розгляд справи за обвинуваченням екс-міністра транспорту України Миколу РУДЬКОВСЬКОГО в розтраті державних коштів по суті.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання судом було оголошено резулятивну частину обвинувального висновку.

У свою чергу М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що не розуміє суті пред’явлених йому звинувачень: «Мені незрозуміло, що я зробив неправильно». При цьому екс-міністр зауважив, що не визнає себе винним.

Крім того, він зазначив, що на цій стадії дослідження матеріалів обвинувачення в суді він не буде давати показання, а має намір зробити це після виступів всіх свідків і вивчення всіх матеріалів справи.

Тим часом представники обвинувачення запропонували суду встановити наступний порядок перебігу судового процесу: спочатку заслухати показання М.РУДЬКОВСЬКОГО, потім - свідків, потім - вивчити матеріали справи та перейти до дебатів. Натомість адвокати підсудного запропонували спочатку допитати цивільного позивача (підприємство, яке надавало послуги для польотів – УНІАН), потім опитати свідків, дослідити матеріали справи та допитати М.РУДЬКОВСЬКОГО.

Суд, заслухавши думки сторін учасниць процесу, встановив, що спочатку будуть оголошені письмові показання М.РУДЬКОВСЬКОГО, заслухані пояснення цивільного позивача, пояснення свідків та досліджені письмові докази у справі.

Після оголошення письмових показань М.РУДЬКОВСЬКОГО останній відреагував на них, сказавши, що «під час допиту в прокуратурі на мене здійснювався моральний тиск і відповіді мої були невпевнені». Тим не менш суд продовжив процес у встановленому ним порядку.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату коштів у особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки літаком за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і висунуто звинувачення.

Прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи, порушеної відносно М.РУДЬКОВСЬКОГО, і 20 березня передала його на розгляд до Печерського суду Києва.