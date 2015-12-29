Туреччина називала пропагандою російські твердження про підтримку створення кримськотатарського батальйону

У Міністерстві закордонних справ Туреччини назвали російські твердження про підтримку створення кримськотатарського батальйону черговим проявом чорної пропаганди.

Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Більгіча з приводу створення в Україні кримськотатарського батальйону.

Зокрема, в турецькому зовнішньополітичному відомстві прокоментували твердження у деяких ЗМІ про те, що Туреччина нібито забезпечувала або забезпечуватиме підтримку добровільним військам, які будуть створені в Херсонській області під назвами "Кримськотатарський батальйон" та "Батальйон Номана Челебіджіхана".

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"Заяви, зроблені російською стороною щодо цих необґрунтованих тверджень про те, що «Росія знову отримала удар ножем у спину», є продовженням кампанії з чорної пропаганди, яка останнім часом здійснюється проти Туреччини", - йдеться у заяві речника турецького МЗС.

Водночас Танжу Більгіч наголосив, що "Туреччина не визвала і не визнає незаконну анексію Криму".

У зв'язку з цим він заявив, що Туреччина і надалі з рішучістю продовжить вживати зусилля для захисту прав і свобод кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, координатор громадянської блокади, віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Криму Ленур Іслямов анонсував створення кримськотатарського батальйону, який увійде до Збройних сил України.