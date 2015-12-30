Порошенко заявив, що українська армія за рік суттєво наростила бойовий склад

Українська армія впродовж 2015 року суттєво наростила бойовий склад та продовжує модернізацію за стандартами НАТО.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з військовими – учасниками антитерористичної операції у місті Сєвєродонецьк в Луганській області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Президент наголосив на необхідності подальшого реформування сектору безпеки та оборони, модернізації Збройних Сил України за стандартами НАТО», - йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що за рік суттєво нарощено бойовий склад, здійснено перехід від застосування окремих зведених підрозділів до повноцінних військових частин, об’єднаних в оперативні угруповання.

Порошенко також відзвітував про те, що в Міноборони започатковано низку проектів у сфері закупівель, управління державними підприємствами, речового та продовольчого забезпечення, харчування військовослужбовців, а також забезпечення їх житлом. Власні помешкання цього року отримали понад 1300 сімей військовослужбовців.

«Запровадження системи електронних закупівель дало змогу прискорити процедури торгів та заощадити понад 176 млн. грн. державних коштів» , - зазначають у прес-службі президента.

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Система речового забезпечення приводиться до стандартів НАТО, зазначив президент. У 2015 році введено в дію 13 нових стандартів речового забезпечення. Протягом року війська отримали майже сто тисяч бронежилетів, стільки ж кевларових шоломів, 336 тисяч комплектів літніх польових костюмів, 216 тисяч утеплених курток, понад сто тисяч спальних мішків. Розробляються нові норми забезпечення речовим майном, куди входитимуть найсучасніші зразки бойового обмундирування та спорядження.

Президент адресував новорічні вітання і волонтерам, які відіграли значну роль у цих перетвореннях.

Разом із Верховним Головнокомандувачем військових – учасників АТО відвідали всі вищі військові керівники держави.