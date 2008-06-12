Регіонали назвали ймовірний склад «коаліції здорового глузду»

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ не виключає переформатування коаліції, але найбільш імовірним виходом з парламентської кризи вважає дострокові вибори.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив українським журналістам у Брюсселі.

«Є два легітимні виходи: перший – це переформатування коаліції, а другий – позачергові вибори. Нам треба вибирати, яким шляхом іти», - сказав депутат.

Він зазначив, що на сьогодні так звана демократична коаліція не може бути дієздатною, а відповідно, не може бути дієздатним і уряд.

М.ПАПІЄВ не виключив можливості створення нової коаліції – «коаліції здорового глузду». На думку депутата, в таку коаліцію можуть входити більшість депутатів від фракції «Наша Україна – Народна самооборона», фракції Блоку Литвина і Партії регіонів.

«Я особисто підтримав би, щоб зібралися більшість депутатів від НУ-НС, Блоку Литвина і Партії регіонів, підписали певні концептуальні зобов`язання і правила дій, і якщо там буде в основі унітарність країни, неподільність і перспективи економічного зростання, дотримання прав людини, то я тільки підтримаю цю коаліцію», - сказав М.ПАПІЄВ.

Кажучи про можливість створення коаліції між Партією регіонів і БЮТ, депутат зазначив, що теоретично такий варіант також можливий. «Просто практично представники Блоку Юлії Тимошенко, як і сама лідер блоку, вже стільки некоректних і несправедливих коментарів дали на адресу Партії регіонів, що якщо будуть зроблені публічні вибачення і люди зрозуміють, що в запалі наговорили зайвого, тоді цілком можна сідати за стіл переговорів», - сказав М.ПАПІЄВ.

Разом з тим, на його думку, дострокові вибори ймовірніше, ніж переформатування коаліції.

«Скільки разів представники Партії регіонів говорили про необхідність зробити дієздатною Верховну Раду, розглянути можливість широкої коаліції, а у відповідь ми чули: та ми з цими ніколи, та ну ви що! Тому я ймовірнішим вважаю проведення позачергових виборів», - сказав М.ПАПІЄВ.