Прес-конференція адвокатів Корбана: реакція на процесуальні порушення і перспективи апеляції (подію завершено)

Тема заходу: "Тридцятигодинне судилище над Геннадієм Корбаном: реакція на процесуальні порушення та перспективи апеляції".

Серед учасників прес-конференції адвокати Геннадія Корбана Олексій Шевчук, Олександр Лисак, Олексій Мірошник, Ігор Барсученко, а також народні депутати.

Читайте такожОбвинувачений у заангажованості суддя розгляне апеляцію на арешт КорбанаНагадаємо, раніше адвокат Геннадія Корбана Олександр Лисак заявляв, що повний текст рішення суду про зміну запобіжного заходу лідеру УКРОПу Геннадію Корбану з домашнього арешту на утримання під вартою, який був оголошений у Дніпровському районному суді Києва суддею Миколою Чаусом, вказує на нові порушення, допущені цим суддею.