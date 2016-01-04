Прес-конференція адвокатів Корбана: реакція на процесуальні порушення і перспективи апеляції (подію завершено)
12:30, 04 січня 2016Політика
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УНІАН проводить прес-конференцію у справі проти лідера УКРОПу Геннадія Корбана.
Адвокати Корбана розкажуть про перспективи апеляції / Фото УНІАН
Тема заходу: "Тридцятигодинне судилище над Геннадієм Корбаном: реакція на процесуальні порушення та перспективи апеляції".
Серед учасників прес-конференції адвокати Геннадія Корбана Олексій Шевчук, Олександр Лисак, Олексій Мірошник, Ігор Барсученко, а також народні депутати.
Читайте такожОбвинувачений у заангажованості суддя розгляне апеляцію на арешт КорбанаНагадаємо, раніше адвокат Геннадія Корбана Олександр Лисак заявляв, що повний текст рішення суду про зміну запобіжного заходу лідеру УКРОПу Геннадію Корбану з домашнього арешту на утримання під вартою, який був оголошений у Дніпровському районному суді Києва суддею Миколою Чаусом, вказує на нові порушення, допущені цим суддею.
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