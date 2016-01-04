Підсумки у вигляді знімків: Порошенко показав свої найкращі фото за 2015 рік
12:06, 04 січня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко підвів підсумки 2015-го, показавши свої найкращі фото за минулий рік.
Відповідні фотографії глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook.
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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною і дітьми відвідали новорічний ярмарок на Софійській площі.
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