Підсумки у вигляді знімків: Порошенко показав свої найкращі фото за 2015 рік

Президент України Петро Порошенко підвів підсумки 2015-го, показавши свої найкращі фото за минулий рік.

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