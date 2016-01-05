В Україні може з'явитися міжнародна група з повернення Криму

Про це заявив політтехнолог, автор проекту Free Crimea Тарас Березовець, передає "Крим.Реалії".

"Я не відкидаю того, що з'явиться певна контактна група навіть без участі Російської Федерації, куди є сенс підтягнути, наприклад, країни Балтії, підтягнути сюди ту ж саму Туреччину, а також Грузію, Молдову – країни, які постраждали безпосередньо від Росії і російської агресії. Така контактна група вже починає змальовуватися. Але я думаю, що в першу чергу в цьому зацікавлені Україна, Молдова, Грузія, які зазнали територіальних втрат, їм зараз є сенс об'єднуватися", - зазначив він.

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Крім того, політтехнолог не відкидає появи певної групи людей, які будуть займатися питаннями Криму під егідою держави.

Відповідаючи на питання, чи зможе 2016-й стати роком повернення Криму, Березовець зазначив: "На жаль, це проблема на роки, якщо не на десятиліття вперед: питання повернення Криму – це питання середньої і довгострокової перспективи".

Раніше політолог заявляв, що Порошенко вимагає від РНБО прийняти за два-три місяці стратегію повернення Криму.