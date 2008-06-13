У центрі Донецька 100 чоловік борються з НАТО

У центрі Донецька, на площі ім. Леніна, активісти КПУ і ПСПУ проводять акцію проти вступу України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, під партійними прапорами встановлені намети КПУ і ПСПУ, в яких роздають антинатовські листівки. Уздовж наметів розміщені гасла: "Ми проти НАТО", "Територія без НАТО", "Ні НАТО!" та інші.

Акція, в якій беруть участь до 100 чоловік, супроводжується радянськими піснями.

Як повідомив депутат облради, секретар Куйбишевського райкому КПУ Донецька Ігор ЖИТИНСЬКИЙ, акція є частиною всеукраїнської і проходить у всіх обласних центрах.

За його словами, акція "спрямована на те, щоб розвінчати пропаганду вступу України в НАТО". "Ми ці міфи розвінчуємо і показуємо, що це далеко не так, як воно є", - сказав І.ЖИТИНСЬКИЙ.

Секретар Донецького обкому ПСПУ Людмила КАЄТКІНА додала, що "активісти ПСПУ не могли не підтримати акцію КПУ", тому що "це дві партії, які по-справжньому відстоюють інтереси трудящих і населення".