У Криму затримали мера Алушти із заступниками

Сьогодні в Криму затримали мера Алушти Володимира ЩЕРБИНУ, його заступники, а також депутатів Алуштинської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на брифінгу в Сімферополі.

Міністр не уточнив, на якій підставі відбулося затримання, а також кількість затриманих.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що затримання відбулося 20 хвилин тому.

Він також сказав, що найближчим часом до Сімферополя привезуть оперативну зйомку, і тоді він зможе розповісти про подробиці цього затримання.