У Криму затримали мера Алушти із заступниками
14:52, 13 червня 2008Політика
2440 0
Луценко повідомить подробиці
Сьогодні в Криму затримали мера Алушти Володимира ЩЕРБИНУ, його заступники, а також депутатів Алуштинської міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на брифінгу в Сімферополі.
Міністр не уточнив, на якій підставі відбулося затримання, а також кількість затриманих.
Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що затримання відбулося 20 хвилин тому.
Він також сказав, що найближчим часом до Сімферополя привезуть оперативну зйомку, і тоді він зможе розповісти про подробиці цього затримання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter