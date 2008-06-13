Ющенко натякає, що перехід армії на контракт зірвався через Тимошенко

Перехід України на контрактну армію у параметрах оголошених 3 роки тому наразі є нездійсненним.

Про це сьогодні у Дніпропетровську заявив журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, 2008 року приріст фінансування українського війська найменший за останні 5 років.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що при наявності стратегічних програм розвитку армії та галузі озброєння немає фінансування. Президент уточнив, що на оснащення одного військовослужбовця в Україні з державного бюджету виділяється 1,9 тис. дол. щороку. Для порівняння: у Польщі ця цифра становить 14 тис. дол., у США – 22,24 тис. дол.

«Солдат, який не керований, не оснащений сучасним озброєнням, засобами зв’язку не може виконати своє завдання, і завдання військового підрозділу». – наголосив В.ЮЩЕНКО. За його словами, в Україні, яка має потужний військово-промисловий комплекс, третина обсягу фінансування військової галузі (приблизно 10 млрд. грн. щороку) витрачається на збереження, охорону, консервування військової техніки, «яка немає перспективи».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що 55% бойових літаків в Україні вичерпали термін експлуатації. Цей показник щодо зенітно-ракетних комплексів становить 85%, щодо бойових кораблів 84%, ракетно-артилерійського озброєння – 83%, бронетанкового озброєння – 51%, автомобільного транспорту – 61%, а, за словами В.ЮЩЕНКО, українська армія користується застарілими типами озброєння.