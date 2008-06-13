То кого ж перевіряє Генпрокуратура в Криму?

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО назвав заяву міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про те, що відносно нього Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень, такою, що не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

«Мені дуже дивно, що керівник такого високого рангу поширює інформацію, що не відповідає дійсності”, - наголосив голова ВР АРК.

«За інформацією, що є у мене, - зазначив спікер автономії, - спеціальна комісія Генеральної прокуратури України зараз проводить перевірку правомірності дій співробітників Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, які ініціювали порушення кримінальної справи за фактом передачі в оренду корпусу Республіканського підприємства «Курортно-оздоровчий комплекс «Росія», а саму справу скасовано».

Сьогодні міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, відповідаючи журналістам, підтвердив, що Генеральна прокуратура України завела кримінальну справу щодо посадовців Верховної Ради Криму за фактом перевищення службових повноважень. І додав «...навіть мені подзвонили керівники Партії регіонів з натяками, який добрий спікер у Кримській автономії (А.Гриценко - член Партії регіонів. – УНІАН)», - сказав голова МВС.