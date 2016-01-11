У ЄК прокоментували слова Юнкера про наслідки референдуму в Нідерландах щодо угоди з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН, так сьогодні у Брюсселі прокоментував речник Єврокомісії Маргарітіс Шінас слова президента ЄК Жана-Клода Юнкера стосовно того, що в разі, якщо Нідерланди скажуть «ні» Угоді про асоціацію, це може призвести до континентальної кризи.

«Як вам відомо, тут у прес-центрі ми дотримуємося звички не роз’яснювати чи повторювати президента. Коли він говорить, зазвичай, цього достатньо. Можливо, одне, що я можу додати, це те, що тільки громадяни Нідерландів будуть вирішувати, яким буде результат цього референдуму. Президент Юнкер чітко відзначив важливість цього голосування», - сказав він.

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Шінас також повідомив, що також минулої неділі прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав своїх громадян голосувати на підтримку Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, , 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Президент Єврокомісії Юнкер висловлював думку, що негативний результат нідерландського референдуму щодо Угоди про асоціацію з Україною буде вигідний Росії та може призвести "до континентальної кризи".

У свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів обіцяв агітувати на підтримку асоціації між ЄС та Україною та розвінчувати міфи щодо документа.