Чи можна врятувати електронне декларування

Новий рік розпочався під гаслом #зрадище. Саме так народний депутат, член Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Чумак прокоментував у Facebook зміни до абзацу другого пункту 2 розділу ХІІІ «Прикінцевих положень» Закону України «Про запобігання корупції», якими початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій в електронному вигляді був відтермінований не раніше 1 січня 2017 року.

Відповідним чином відреагували антикорупційні громадські організації, які «влаштували урочистий похорон» електронному декларуванню та журналісти, які зразу ж почали розслідувати «хто», «чому», «коли» і «як» вніс ці ганебні правки в основний фінансовий документ держави.

Щоб не попасти під гарячу руку, першим відхрестився Міністр юстиції Павло Петренко, повідомивши, що в проекті бюджету, який уряд подавав на розгляд Верховної Ради, такого пункту не було і не могло бути. Також він зазначив, що Кабінет Міністрів вже розробив і найближчим часом внесе до парламенту поправки до Закону про бюджет, які скасують даний пункт. Крім того, на думку Петренка, необхідно провести розслідування, щоб встановити, яким чином ця правка з'явилася у фінальному тексті документа.

Не забарився з коментарем і Голова Верховної ради Володимир Гройсман. «Моя особиста тверда позиція – про це не може навіть йти мови. Відповідне формулювання в законі про державний бюджет має бути однозначно виправлено – і я готовий сам внести необхідний законопроект» - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Згодом стало відомо, що автором скандальної поправки є позафракційний депутат Володимир Мисик, який разом із нардепом від "Волі народу" Андрієм Деркачем були звинувачені у можливому зриві безвізового режиму.

Щоб якось спасти ситуацію, в терміновому порядку вже 5 січня 2016 року було зареєстровано законопроект № 3755, яким пропонується вилучити вищезгадану поправку.

Однак чи вирішить прийняття цього закону проблему з електронним декларуванням? На сьогодні питання фінансового контролю урегульовано в Законах України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206 та «Про запобігання корупції» 14.10.2014 № 1700. Перший залишається чинним в частині положень щодо фінансового контролю до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону № 1700 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В обох законах визначено кінцевий термін подання декларації – щорічно до 1 квітня. Оскільки декларація подається за минулий рік, то початковим терміном її подачі є 1 січня. Суб’єкти декларування, за відсутністю законних підстав, зобов’язані подавати декларацію щорічно з 1 січня по 1 квітня.

Відповідно до статті 45 закону «Про запобігання корупції» подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування має відбуватися шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) декларації, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

З метою створення електронного інструменту фінансового контролю Кабмін видав розпорядження від 28.08.2015 № 863-р, в якому доручив Мінюсту невідкладно забезпечити запровадження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

Таким чином, Реєстр повинен бути створений, переданий на баланс НАЗК і розміщений на його офіційному сайті до 1 січня ц.р.

Оскільки цього досі не відбулося і суб’єкти декларування не мають можливості подати декларацію в електронному вигляді, норми закону «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо фінансового контролю залишаються чинними. Це означає що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування можуть з 1 січня ц. р. подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до закону № 3206, тобто так само як і в минулому році. Крім того, до цих осіб не можуть бути застосовані санкції статті 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України, оскільки в ній мова йде лише про декларації, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".

Ситуація із запровадженням електронної системи декларування ускладняється тим, що за результатами конкурсу в НАЗК було призначено лише трьох із п’яти членів. Про це нагадав Європейський Союз в офіційному коментарі, щодо відтермінування електронного декларування, а також встановив термін призначення всіх членів НАЗК до 1 квітня 2016 року та якнайшвидшого запуску системи електронних декларацій. Однак, без обрання голови цього антикорупційного органу він не можна прийняти Реєстр декларацій на баланс, отже і запровадити систему електронного декларування.

Таким чином, ухвалення законопроекту № 3755 хоч і дозволить скасувати скандальну поправку, однак не вирішує проблему запуску системи електронного декларування, яка не може буди запроваджена до завершення формування повного складу НАЗК з п’яти членів і обрання голови. Лише після того як закон «Про запобігання і протидію корупції» втратить чинність, суб’єкти декларування хто не встиг подати декларації «по старому» будуть зобов’язані зробити це відповідно до вимог закону «Про запобігання корупції» з усіма юридичними наслідками, уразі подання недостовірної інформації.

Віктор Соловйов, антикорупційний експерт