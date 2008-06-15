Росія й Туреччина зміцнюють співпрацю військових флотів

Головком Військово-морського флоту (ВМФ) Росії адмірал Володимир Висоцький відвідає Туреччину, де обговорить питання колективної безпеки на Чорному морі, повідомив РІА Новости в неділю помічник головкома, начальник служби інформації ВМФ.

Візит головкома ВМФ Росії до Туреччини почнеться в неділю, 15 червня. Планується, що під час візиту, який триватиме до 18 червня, Висоцький відвідає міністерство національної оборони Туреччини, генеральний штаб і Головний штаб Військово-морських сил (ВМС), зустрінеться з командуванням Збройних сил і ВМС Туреччини, уточнив помічник головкому.

Передбачається, що протягом візиту російська і турецька сторони обговорять питання подальшої співпраці в рамках антитерористичної операції "Чорноморська гармонія", подальшої взаємодії в рамках активацій Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії "БЛЕКСІФОР", додав він.

Планується, що головком ВМФ Росії відвідає військово-морську базу Гельджук, побуває на борту бойових кораблів. Також планується відвідання однієї з верфей, військово-морського училища ВМС Туреччини.

"Згідно з планами Головного командування ВМФ Росії, Чорноморський флот і далі, спільно з ВМС причорноморських держав, відіграватиме активну роль в реалізації цілого ряду інструментів для зміцнення безпеки на Чорному морі. Одним з інструментів є вже чинний Документ щодо заходів зміцнення довіри і безпеки у військово-морській сфері в Чорному морі".

Візит головкому ВМФ Росії адмірала Висоцького до Туреччини активізує взаємовідносини ВМФ Росії і ВМС Туреччини на користь зміцнення стабільності в акваторії Чорного моря, вважає помічник головкому.