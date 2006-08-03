БЮТ не хоче легалізувати Януковича навіть своєю присутністю

Парламентська фракція Блоку Юлії Тимошенко вважає дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА зрадою.

Як повідомив УНІАН член фракції Анатолій СЕМИНОГА, такі оцінки діям Президента були дані сьогодні на засідання фракції, яке щойно завершилося.

“Були дуже різкі висловлювання депутатів. Часто лунало слово зрада, зрада інтересів виборців, ідеалів Майдану, інтересів громадян. Це слово звучало, як на адресу Президента, так і тої більшості, яка називається антикризовою”, - сказав А.СЕМИНОГА.

Він також повідомив, що на засіданні фракції було ще раз підтверджено її намір працювати в опозиції.

“Ми будемо в опозиції, і будемо в достойній опозиції”, - підкреслив депутат.

А.СЕМИНОГА також зазначив, що до кінця цього тижня фракція БЮТ вирішила не брати участі у роботі парламенту, оскільки не хоче навіть своєю присутністю легалізувати затвердження Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром України та затвердження нового складу уряду.