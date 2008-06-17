Тимошенко висварила губернатора за тон, яким він з нею говорить

Під час селекторної наради прем’єра Юлії Тимошенко з керівниками областей у неї відбувся невеликий конфлікт із губернатором Дніпропетровщини Віктором Бондарем.

Під час свого виступу Тимошенко назвала Дніпропетровщину в числі 5 областей з найвищими темпами інфляції.

У свою чергу, Бондар висловив незадоволення методами обрахування інфляції.

"До засідання Кабміну, куди нас викликали, були підготовлені матеріали – такі, що аж не зручно дивитися. Докладено 10 таблиць по зростанню цін на капусту, моркву, сало. Мені в таких випадках згадується Микола Янович Азаров, який про зниження цін на капусту розповідав", - сказав Бондар.

У свою чергу, Тимошенко порадила йому "взяти досвіду у таких областях, де боротьба з інфляцією робиться успішно".

"Мені від вас дивно чути про капусту, овочі... Вам як керівнику області важливо знати, що методика Держкомстату уже багато років не міняється. І критикувати структуру, яка просто займається обрахунком інфляції, недоречно", - відповіла Бондарю Тимошенко.

"Ми з вами є однією командою, але наступного разу я просила би Вас у іншому тоні вести діалог", - додала вона.

Українська правда