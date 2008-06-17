Яценюк відповів регіоналам за принципом "хвіст за хвіст"

Верховна Рада України не підтримала проект закону “Про внесення змін до закону України “Про статус народного депутата України” (щодо ліквідації пільг), внесений на розгляд парламенту депутатами від Партії регіонів Ганною ГЕРМАН та Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 25 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Представники фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Юлії Тимошенко наполягали на голосуванні за даний законопроект одночасно в першому читанні і в цілому як за закон.

Після оприлюднення цих вимог автори законопроекту заявили, що відкликають законопроект через ситуацію в сесійній залі. Народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) зазначив, що даний проект необхідно доопрацювати.

Водночас голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК нагадав, що фракція Партії регіонів сьогодні не пішла на компроміс і не підтримала законопроект щодо посилення безпеки дорожнього руху, в результаті чого він не набрав необхідної кількості голосів, але голосування відбулося на вимогу фракції Партії регіонів, хоча негативний результат був прогнозований.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що це дає йому право також не йти на компроміс і поставити на голосування законопроект Г.ГЕРМАН та Б.КОЛЕСНІКОВА.

Після негативного голосування за законопроект щодо ліквідації пільг народних депутатів А.ЯЦЕНЮК запропонував знову провести голосування щодо нього, але депутати також не підтримали цю пропозицію. “За” проголосувало 192 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували у повному складі фракції Комуністичної партії України, Блоку Литвина, а з фракції Партії регіонів “за” проголосувало лише три народних депутати.

Як відомо, якщо ВР не підтримує будь-який законопроект, то протягом поточно сесії його не можна повторно виносити на розгляд парламенту.