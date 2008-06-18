Клюєв пропонує направити кошти на агітацію за НАТО в інше русло

Кошти державного бюджету потрібно спрямувати з програм, пов`язаних з пропагандою НАТО, на збільшення фінансування освіти, науки або охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, держава не має права витрачати мільйони гривень платників податків «на їх же переконання в перевагах членства в НАТО». Він нагадав, що всі соціологічні служби показують, що близько 60% громадян країни проти вступу до Альянсу.

А.КЛЮЄВ наголосив, що в Державній цільовій програмі інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 рр., затвердженій урядом 28 травня, передбачено витратити понад 10 млн. грн. на пряму пропаганду НАТО.

Він сказав, що крім цього, 4 червня уряд затвердив концепцію Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 рр., яка передбачає витрати в 78 млн. грн.

А.КЛЮЄВ зазначив, що краще було б, якби “ці гроші були витрачені не на навчання пропагандистів НАТО, а на справді підвищення кваліфікації держслужбовців, зокрема, у сфері міжнародного права, стандартів ЄС тощо».

За його словами, концепція передбачає «навчання майже 113 тис. урядовців, тобто третини всіх держслужбовців і посадовців місцевого самоврядування в Україні».