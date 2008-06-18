Яценюк не уявляє Верховну Раду без двох жінок

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК привітав колектив інформаційного агентства УНІАН з 15-річним ювілеєм.

Привітання розміщено на офіційному сайті парламенту.

“У цей святковий день разом з численним активом шанувальників УНІАНу з повагою віддаю належне багатолітнім репортерським творчим пошукам і надбанням вашого агентства”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

“УНІАН справедливо вважають авторитетним і впливовим джерелом інформації, надійним і впевненим партнером, якого поважають на ринку новин”, - зауважив голова парламенту.

Він наголосив, що агентство стало потужною рушійною силою у створенні національного інформаційного простору та унікальною школою журналістської майстерності. “Парламентську сесійну залу, журналістську ложу сьогодні вже неможливо уявити без репортерів УНІАНу, які працюють фахово, на випередження”, - зауважив А.ЯЦЕНЮК. (Роботу Верховної Ради в УНІАН висвітлюють журналістки Ольга Федорченко і Надія Пришляк - ред.)

“Творчий доробок працівників вашого агентства був і залишається першоджерелом оперативної, професійно підготовленої, зваженої інформації з актуальних питань державної політики та суспільно важливих подій”, - йдеться у вітанні.

“Вірю, що колектив агентства і надалі нарощуватиме свій потенціал, впевнено йтиме вперед, наполегливо втілюватиме мету, аби його продукцію знали і належно цінували за високими стандартами якості у широкому світі. Щиро зичу працівникам УНІАНу щоденних творчих успіхів, професійних злетів і міцного здоров’я”, - підкреслив голова Верховної Ради України.