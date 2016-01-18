У Раді ініціюють звіт Квіташвілі щодо медреформи
Позафракційний народний депутат, член Національної ради реформ Ганна Гопко наголошує на необхідності термінового звіту міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі щодо реформи медичної галузі.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Терміновий звіт міністра Квіташвілі так і проситься після заяв про пріоритет реформи охорони здоров'я в 2016 від президента, прем'єра та спікера", - відзначила депутат.
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Вона додала, що цю реформу з нетерпінням чекають по всій країні, особливо в умовах бюджетної децентралізації. "Після нашого регіонального туру послів реформ на підтримку децентралізації можу однозначно твердити, що змін саме в медицині, і ще в освіті, найбільше чекають люди", - написала Гопко.
Вона нагадала, що презентація реформи галузі на засіданні Національної ради реформ була ще в квітні 2015 року. "І міністр Квіташвілі, і голова профільного комітету представили своє бачення, відбулася жвава дискусія, але далі справа не пішла. Перш за все, через брак політичної волі і провал комунікації між міністерством та комітетом", - вважає парламентарій.
Водночас, на її думку, "не в останню чергу ця воля була паралізована ще й тому, що міністр дозволив нав'язати призначення людей з дуже різними цілями й інтересами на посади в міністерстві: від першого заступника до керівників підрозділів та окремих "фахівців".
Гопко також зазначила, що держзакупівлі - "лише одна з багатьох проблем охорони здоров’я, які потребують невідкладного вирішення".
"Тому докладу всіх зусиль, щоб відбувся терміновий звіт міністра: чому провалена (власне, навіть не розпочата!) реформа? Який план на 2016 рік? Де розроблені міністерством законопроекти? Не красиві слайди "як усе добре" від Квіташвілі, а конкретно – ідемо по пунктах коаліційної угоди і програми дій уряду і ставимо жирні мінуси: дерегуляція фармринку - не зроблено, закон про медичне страхування – навіть не розпочато, і так далі. Де вільний вибір пацієнтом лікарів і медзакладів за принципом "гроші ходять за пацієнтом"? Де відокремлення контролю медзакладів від управління ними? Де контроль якості медицини з залученням громадськості? Де утвердження здорового способу життя і якісної системи профілактики? Таких риторичних запитань – безліч", - написала депутат.