Нацгвардія укомплектована автомобільною технікою на 85%, бронетанковою - на 50%
Національна гвардія України за результатами поліпшення матеріального забезпечення в 2015 році укомплектована автомобільною технікою на 85%, а бронетанковою - на 50%.
Про це повідомив полковник Нацгвардії, заступник начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки Олександр Калатинець на брифінгу в Києві.
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“На сьогодні автомобільною технікою укомплектованість становить 85%. Щодо бронетанкової техніки, то це практично половина - 50%", - сказав він.
За словами полковника, завдяки збереженню обсягів фінансування в поточному році на потреби Нацгвардії буде закуплено 170 одиниць автомобільної техніки, 20 одиниць бронетанкової техніки, а також спеціальної евакуаційної техніки.
Крім того, в Нацгвардії мають намір проводити активну модернізацію бронетанкової техніки.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів надав держкомпанії «Укрспецекспорт», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», держгарантії на 1 млрд грн для закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки для Національної гвардії.