Балога пропонує ввести кримінальну відповідальність за заперечення окупації Росією Криму

Відповідний законопроект №3771 він зареєстрував у парламенті 15 січня.

Зокрема, Балога пропонує визначити у законі про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території, що винні у публічному запереченні окупації Криму, виготовленні та/або розповсюдженні матеріалів з таким запереченням несуть відповідальність згідно із законом.

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Діяльність суб'єктів господарювання, службові особи яких публічно заперечують окупацію, а так само виготовляли та/або розповсюджували матеріали з таким запереченням, за ініціативою Служби безпеки України може бути на невизначений строк заборонена.

В закон про СБУ пропонується ввести норму, якою надати спецслужбі право ініціювати заборону судом на невизначений строк права здійснювати господарську діяльність такими суб'єктами господарювання, а також право на зняття такої заборони у випадку усунення порушень закону, за які вона була накладена.

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У Кримінальному кодексі законопроектом пропонується ввести нову статтю, згідно з якою публічне заперечення окупації Криму або розповсюдження матеріалів з таким запереченням карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 2 років.

Ті самі дії, вчинені службовими особами або якщо вони вчинені повторно, караються позбавленням волі на строк до 4 років.