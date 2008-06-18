Генпрокуратурі дозволили оскаржити громадянство Жванії

Апеляційний суд міста Києва своєю ухвалою поновив Генеральній прокуратурі України терміни на апеляційне оскарження рішення Радянського районного суду міста Києва від 30 вересня 1999 року, на підставі якого народний депутат Давид ЖВАНІЯ отримав громадянство України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апеляційного суду столиці, на найближчому судовому засіданні суд розгляне апеляційну скаргу прокурора і перевірятиме законність зазначеного рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягала суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

11 червня Святошинський райсуд задовольнив прохання О.МЕДВЕДЬКА про відкликання з цього суду його заяви про перегляд рішення Радянського райсуду столиці від 10 вересня 1999 року, яким було підтверджено проживання в Україні з 1991 року Д.ЖВАНІЇ.