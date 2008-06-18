Довгий порівняв Луценка з бегемотом, який застряг у болоті

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ називає заяви міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про свій виклик на допит «черговою невдалою спробою звернути на себе увагу, оскільки як збанкрутілий політик він перестав бути цікавим громадськості».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, під «гарячої лінії» у «Комсомольской правде в Украине» О.ДОВГИЙ сказав, що «усім очевидно, що ці заяви носять виключно політичний характер і не стосуються безпосередньої діяльності його як міністра внутрішніх справ».

«Переконаний, що за заявами ЛУЦЕНКА, окрім бажання відвернути увагу від того, що він не може ефективно керувати своїм відомством, стоять також особисті ревнощі, - зауважив секретар Київради. - Адже політична сила, яку йому довірили очолити на київських виборах, з тріском провалила екзамен перед виборцями».

«Переконаний, що Юрій ЛУЦЕНКО – це політичне минуле. І будь-які спроби тягнути його у політичне майбутнє апріорі приречені на провал. Іншими словами, перефразовуючи відомого класика, можна сказати: «Бесперспективная это работа – из болота тащить бегемота», - наголосив О.ДОВГИЙ.