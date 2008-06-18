Тимошенко: Янукович крав $60 за секунду без перерви на сон та їжу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Головному контрольно-ревізійному управлінню провести перевірку діяльності чиновників, призначених після формування нового уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми доручили КРУ з 1 січня по 1 липня перевірити роботу нових чиновників, щоб зрозуміти, чи не сповідуються ті самі стандарти окремими чиновниками», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи результати перевірки КРУ ряду державних підприємств у період діяльності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Глава уряду зазначила, що у разі виявлення «якихось претензій до чиновників їхня партійна приналежність не матиме жодного значення». «Всі відповідатимуть, рано чи пізно», - наголосила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд направив всі акти перевірок Контрольно-ревізійного управління до Генеральної прокуратури. «І я особисто беру під контроль дії Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальних справ і реагування Генеральної прокуратури на ці колосальні злочини. Партія регіонів без грошей із влади не пішла, і 10,2 млрд. грн. - це те, що прихопили їхні чиновники», - пояснила вона.

Водночас прем`єр спростувала припущення, що обнародування результатів перевірок КРУ викликане інформацією, що почастішала, про можливі переговори щодо створення широкої коаліції з Партією регіонів. За її словами, в період діяльності уряду В.ЯНУКОВИЧА впродовж 16 місяців були здійснені «шахрайство і крадіжка в найбільших масштабах». «Якщо всі ці гривні взяти в купюрах, це більше ста тонн грошей. Для цього потрібно потяги будувати, щоб їх перевезти. А якщо перерахувати, що ЯНУКОВИЧ зі своєю командою був у влади 16 місяців, то вони крали 60 доларів за секунду без перерви на сон, їжу і відпустку. Я розумію, чому вони сьогодні прагнуть повернутися до влади за будь-яку ціну, тому що для них кожна секунда – це втрата грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр, характеризуючи масштаби виявлених зловживань, також додала: «А якщо ці купюри, які вони вкрали, скласти в одну стопку, то це в 7 разів вище за Ейфелеву вежу. Я думаю, що такими масштабами в жодній країні не крали».