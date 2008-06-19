Ющенко допоможе провести український фестиваль у Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надасть підтримку XIX Фестивалю української культури в Республіці Польща

Про це йдеться у розпорядженні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Розпорядження підписано з метою сприяння розвитку міжкультурного діалогу та зміцнення дружніх відносин між Україною та Республікою Польща.

Фестиваль відбудеться 10-13 липня у Сопоті та Гданську.