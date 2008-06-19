Ющенко допоможе провести український фестиваль у Польщі
01:14, 19 червня 2008Політика
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Розпорядження - на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надасть підтримку XIX Фестивалю української культури в Республіці Польща
Про це йдеться у розпорядженні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.
Розпорядження підписано з метою сприяння розвитку міжкультурного діалогу та зміцнення дружніх відносин між Україною та Республікою Польща.
Фестиваль відбудеться 10-13 липня у Сопоті та Гданську.
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