Довгий: я прийшов у міліцію не відповідати на запитання, а ставити їх

«Я прийшов сюди в першу чергу не відповідати на питання, а ставити їх, щоб з’ясувати причини бездіяльності міліції», - заявив секретар Київської міської ради Олесь Довгий перед відвідуванням Головного слідчого управління МВС України.

Він здивований, чому вже понад рік не розслідуються справи, які лежать на поверхні. «Усі медіа показували або писали про бійку, про поранення одного депутата міської ради і про облиття сірчаною кислотою іншого нашого колеги, - зазначив секретар Київради. – І це лише частина злочинів, які скоєні по відношенню до депутатів».

За словами Довгого, він приїхав з’ясувати, чому дотепер не розставлені крапки над «і» у справах замаху на життя людей. «Саме я був і є ініціатором розслідування цих злочинів», - підкреслив Довгий.