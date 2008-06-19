У НУ-НС вважають, що дострокові вибори можуть поховати Україну

Представник фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що поки Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не почнуть співпрацювати, парламенту не вдасться вийти з кризової ситуації.

Таку думку він висловив в інтерв’ю УНІАН.

«Або вони схаменуться і почнеться співпраця Президента і прем’єра, або Україна буде рухатись до хаосу і до дострокових виборів», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ, висловивши думку, що ці дострокові парламентські вибори можуть поховати країну.

Водночас, він вважає, що зараз конструктиву в парламенті досягнути вже не вдасться. «Це вже все на осінь, шкода, що ми втрачаємо шанс, шкода, що ми не отримаємо асоційованого членства в ЄС в вересні, ПДЧ у грудні, але коли така дестабілізація і Президент, який мусить бути гарантом основних прав і свобод, займає позицію стороннього спостерігача», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Він переконаний, що Президент має взяти на себе консолідуючу роль і почати стабілізувати ситуацію в країні. «В першу чергу це стосується Президента України і в другу чергу прем’єр-міністра», - сказав він.