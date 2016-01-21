У Давосі Байден і Порошенко більше чотирьох годин говорили про Донбас

Згідно з коротким повідомленням Білого дому, у переговорах також взяв участь державний секретар США Джон Керрі, передає "Голос Америки". За свідченням журналістського пулу Білого дому, Байдену було поставлено питання про те, чи є шанси на досягнення домовленості по Україні з російським президентом Володимиром Путіним. "Надія живе вічно", – ухильно відповів Джозеф Байден.

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Між тим офіс президента України повідомив про зустріч більш докладно. Згідно з українською заявою, зустріч тривала більше чотирьох годин і на ній в першу чергу обговорювалися питання безпеки.

"Ми прийшли до спільного висновку, що альтернативи Мінському процесу не існує, – прокоментував переговори Порошенко. – Ми маємо повну підтримку США щодо повної імплементації Мінського процесу, який має складову у сфері безпеки. Ми домовилися про скоординовані дії, які повинні забезпечити припинення вогню, обстрілів, безперешкодний доступ представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в пункти зберігання важкої зброї і до кордону. Домовилися про координацію дій щодо активізації звільнення українських заручників".

Також, за словами Петра Порошенка, сторони скоординували дії з активізації політичного процесу, включаючи підготовку модальностей виборів на окупованій території у відповідності з українським законодавством з широкою участю міжнародних спостерігачів.

Згідно з українською заявою, значну увагу в ході зустрічі було приділено підтримці США українських реформ та активізації військово-технічного співробітництва.

Президент України подякував віце-президенту США за допомогу, яка щойно надійшла в Україну, на $23 млн. "Ми домовилися про продовження і активізацію цієї співпраці", – повідомив Петро Порошенко.

Як вказується в українській заяві, президент України і віце-президент США також обговорили питання співпраці в галузі енергетики. "Було чітко зазначено, що проект Північний потік-2 є суто політичним, спрямованим як проти України, так і проти значної кількості держав Євросоюзу, і ми будемо діяти ефективно, щоб його зупинити", – сказав Петро Порошенко.

На закінчення український президент подякував Джо Байдену за тверду позицію США з фінансової і реформаторської підтримки України. "Повістка дня була дуже широка. Це була справжня дружня бесіда країн-партнерів, за що я дуже вдячний Сполученим Штатам", – підкреслив президент України.