Партія регіонів просить порушити кримінальну справу проти Тимошенко

Фракція Партії регіонів звернеться до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальну справу проти Прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та керівника Головного Контрольно-ревізійного управління Миколи СИВУЛЬСЬКОГО за наклеп.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів з посиланням на народного депутата Олену ЛУКАШ.

На думку народного депутата, в діях Ю.ТИМОШЕНКО та М.СИВУЛЬСЬКОГО є ознаки злочину, передбаченого частиною другою статті 383 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину». Вона наголосила, що такі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, караються обмеженням волі на термін від двох до п`яти років або позбавленням волі на той самий термін. “Відповідна заява про порушення кримінальної справи від народних депутатів до Генеральної Прокуратури України буде подана сьогодні», – підкреслила О. ЛУКАШ.

Вона зазначила, що Партія регіонів не може оскаржити в суді “ту хибну позицію, яка, за словами СИВУЛЬСЬКОГО, висловлена в акті КРУ щодо діяльності «Укрзалізниці», «Енергоатому», «Нафтогазу», в цілому уряду, тому що акт не підлягає судовому оскарженню і не має обов’язкового характеру”. “Це - набір слів, які на сьогодні неможливо спростувати”, - сказала вона.

О.ЛУКАШ пояснила це тим, що з урахуванням судової практики, що склалась протягом останніх років, акт державного чи іншого органу, у тому числі і КРУ, - це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов`язковий характер для суб’єктів цих відносин. При цьому, зазначила народний депутат, особливість оскарження актів державних органів полягає у тому, що не можуть оскаржуватися в суді акти ревізій, документальних перевірок, дії службових осіб, вчинені у процесі чи за результатами перевірок тощо, оскільки ці акти не мають обов`язкового характеру.

О.ЛУКАШ наголосила, що таким чином, факти виявлення ймовірних порушень чинного законодавства у ході ревізії співробітниками ГоловКРУ є їхньою особистою думкою, але їх обґрунтованість та законність повинна доводитись ними у встановленому порядку у правоохоронних органах та у суді.

Вона зазначила, що оприлюднені твердження про начебто виявлення ГоловКРУ зловживань на суму 10,2 мільярда гривень розраховані на те, що спростувати їх у судовому порядку неможливо до тих пір, поки відповідні органи не реалізують ці матеріали у формі рішень, які матимуть обов’язковий характер, або правоохоронні органи не приймуть рішення у порядку кримінального судочинства.

”Вищевикладене, очевидно, свідчить про навмисний характер оприлюдненої заяви, порушує конституційний принцип презумпції невинуватості і фактично позбавляє на даному етапі можливість оскаржити у судовому порядку висновки, викладені в актах ревізій”, - сказала О.ЛУКАШ.

На її думку, це зроблено, щоб відвернути увагу суспільства від масштабної політичної та економічної кризи в державі. О.ЛУКАШ наголосила, що на розгляд та прийняття рішення у ГПУ, відповідно до статті 97 Кримінально-процесуального кодексу відводиться 10 днів. “Будемо сподіватися, що вчасно отримаємо відповідну законну реакцію Генеральної Прокуратури,” – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, вчора Голова Головного контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ назвав чиновників, які, згідно з висновком відомства, відповідальні за фінансові порушення, допущені державними монополіями в другій половині 2006 року, а також 2007 року. Зокрема, за порушення, виявлені в НАК «Нафтогаз України» (2,2 млрд. грн.), відповідають колишній міністр палива та енергетики, голова НАК Юрій БОЙКО та його помічник Віктор ВОРОНІН. Відповідальним за порушення в компанії НАЕК «Енергоатом» (3,6 млрд. грн.) М.СИВУЛЬСЬКИЙ назвав екс-керівника НАЕК, а нині народного депутата від Партії регіонів Андрія ДЕРКАЧА, за порушення у вугільній галузі (2,4 млрд. грн.) – екс-міністра «Вуглепрому» Сергія ТУЛУБА, за зловживання з боку "Укрзалізниці" (2 млрд. грн.) – екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та керівника відомства Володимира КОЗАКА.

При цьому Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд направив всі акти перевірок Контрольно-ревізійного управління до Генеральної прокуратури. «І я особисто беру під контроль дії Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальних справ і реагування Генеральної прокуратури на ці колосальні злочини. Партія регіонів без грошей із влади не пішла, і 10,2 млрд. грн. - це те, що прихопили їхні чиновники», - пояснила вона.