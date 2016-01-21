У МЗС Росії відмовляються від переговорів по поверненню Криму

16:00, 21 січня 2016
Політика
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У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Росії відмовляються від переговорів щодо повернення окупованого Криму.

путин крым / REUTERS

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Мріяти не шкідливо", - сказала Захарова, коментуючи висловлювання керівництва України про намір створити дипломатичний форум за участі РФ, України, Євросоюзу і США з питань повернення Криму.

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