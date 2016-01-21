У МЗС Росії відмовляються від переговорів по поверненню Криму

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожОкупація Криму призвела до згортання свободи поглядів та наукових досліджень - правозахисники

"Мріяти не шкідливо", - сказала Захарова, коментуючи висловлювання керівництва України про намір створити дипломатичний форум за участі РФ, України, Євросоюзу і США з питань повернення Криму.