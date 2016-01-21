Росія готує у Криму криваві теракти, щоб розпочати наступ на Україну - комбат Осмаєв

Росія готує в Криму криваві теракти, щоб звинуватити в них лідерів кримських татар та розпочати наступ на Україну.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив командир Міжнародного миротворчого батальйону ім.Джохара Дудаєва Адам Осмаєв.

"З достовірних джерел ми отримали інформацію, що з 4 по 9 січня в Крим прибули 4 групи по 5-7 людей, які належать до СОБР "Тєрєк" і проходили вишкіл на базі в Гудермесі (Чеченська республіка, РФ). Їхня мета - проведення в Криму низки терактів, щоб у подальшому російська влада звинуватила в них Україну та кримських татар, зокрема", - зазначив Осмаєв.

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Він також додав, що теракти плануються з метою звинуватити Україну у зриві Мінських домовленостей та розпочати відкритий наступ як з боку півострова, так і з окупованих територій сходу країни.

За словами Осмаєва, теракти терористи планують здійснити на Куйбишевському та Центральному ринках Сімферополя, на Ангарському перевалі траси Сімферополь-Ялта. Можливі також атаки на православні храми у Сімферополі та підрив якого-небудь старого військового корабля в Севастопольському військовому порту.

В свою чергу, прес-офіцер Міжнародного миротворчого батальйону ім. Джохара Дудаєва Аміна Окуєва зазначила, що задля дискредитації української влади та кримськотатарських лідерів російські спецслужби дедалі активніше намагаються видати українських мусульман, особливо, добровольців АТО, союзниками ІДІЛа.