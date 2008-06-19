У Луценка хочуть поголити Довгого та запроторити до армії

Нардеп від Народної самооборони Юрія Луценка Кирило Куликов вважає, що секретар Київради Олесь Довгий має стати об’єктом зацікавленості військового комісаріату. Про це він заявив сайту “Народна самооборона”, коментуючи факт допиту Олеся Довгого слідчим МВС.

«Як на мене, Довгого обов’язково повинен викликати військовий комісаріат і запитати, чому він не був у армії. Якщо не був, то призвати його. Молода людина мусить бути поголена, підстрижена, перевдягнена у військову форму – хай попрацює на країну», – сказав Кирило Куликов.

Що ж до сьогоднішнього допиту секретаря Київради слідчим МВС, то, за словами народного депутата, це справа слідчого викликати громадянина О. Довгого на допити – «чи то в якості свідка, чи то постраждалого, або ж підозрюваного».