Янукович образився на Тимошенко: вона його не поважає

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає звинувачення у розкраданні державних коштів його урядом, висловлені учора прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО «популізмом і безвідповідальністю».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні опозиційного уряду.

Водночас він заявив, що не хоче коментувати ці звинувачення.

«Коли лунають звинувачення, прізвища – це популізм і безвідповідальність тих людей, які ніколи не поважали тих, хто їх оточує, і себе вважали тими, хто має право судити всіх», – сказав лідер фракції Партії регіонів.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ нагадав відомий вислів: «Гучніше за всіх кричить: «Лови злодія!» той, хто краде».

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що все, «що стосується політичних замовлень, то ми це з вами проходили у 2005 році, коли майже на кожного з нас відкривало багато різних кримінальних справ». «І чим це все закінчилось?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим він висловив упевненість, що правоохоронні органи не виконуватимуть політичні замовлення. «Як би ми погано не думали про правоохоронні органи, вони замовлення політичні не виконали тоді і зараз не будуть виконувати», – сказав лідер Партії регіонів.

«Ми з вами знаємо, і громадяни країни знають, хто в якій частині, скільки крав, і хто сьогодні є найбільшим корупціонером в Україні», – додав він.

Він також повідомив, що на найближчому засіданні опозиційного уряду буде розглянуто питання щодо корупції.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати перевірки діяльності ряду державних підприємств у період перебування при владі уряду В.ЯНУКОВИЧА, яку здійснило Контрольно-ревізійне управління, заявила, що «партія регіонів без грошей із влади не пішла, і 10,2 млрд. грн. - це те, що прихопили їхні чиновники».

За її словами, в період діяльності уряду В.ЯНУКОВИЧА впродовж 16 місяців були здійснені «шахрайство і крадіжка в найбільших масштабах». «Якщо всі ці гривні взяти в купюрах, це більше ста тонн грошей. Для цього потрібно потяги будувати, щоб їх перевезти. А якщо перерахувати, що ЯНУКОВИЧ зі своєю командою був у влади 16 місяців, то вони крали 60 доларів за секунду без перерви на сон, їжу і відпустку. Я розумію, чому вони сьогодні прагнуть повернутися до влади за будь-яку ціну, тому що для них кожна секунда – це втрата грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«А якщо ці купюри, які вони вкрали, скласти в одну стопку, то це в 7 разів вище за Ейфелеву вежу. Я думаю, що такими масштабами в жодній країні не крали», – додала прем`єр-міністр, характеризуючи масштаби виявлених зловживань.