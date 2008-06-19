Яценюк прокричав про закритя вечірнього засідання ВР

Після 16.00 голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вийшов до сесійної зали, але фракція БЮТ, яка продовжила блокування парламентської трибуни, не дала йому змоги зайти до президії.

Тому він голосно оголосив про закриття вечірнього засідання.

«Ви бачите, що парламент заблоковано і політичної згоди немає», - сказав він.