БЮТ поскаржиться на біженців з коаліції до Конституційного суду

Фракція БЮТ розпочала збір підписів народних депутатів під поданням до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень Конституції стосовно дострокового припинення повноважень народних депутатів у разі їхнього виходу із коаліції.

Про це повідомив журналістам член фракції БЮТ Сергій САС. “Хочемо, щоб Конституційний Суд роз’яснив перспективи коаліції”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня народний депутат Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) повідомив, що його фракція підготувала звернення до Конституційного Суду України щодо тлумачення статей Основного Закону про позбавлення депутатських мандатів тих народних депутатів, які вийшли з коаліції.

У той же час він зазначив, що поки БЮТ не направлятиме це звернення до КС.

За його словами, фракція очікуватиме подальших дій Партії регіонів, пов’язаних із виходом двох депутатів із коаліції. «На всяк випадок ми також підготували звернення і чекаємо від наших політичних опонентів, щоб вони оприлюднили свою стратегію в цьому питанні», - сказав А.ПОРТНОВ.

Він також наголосив, що якщо фракція Партії регіонів звернеться до КС із поданням щодо діяльності коаліції, то БЮТ надішле і своє звернення.

6 червня голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід з коаліції.

Разом з тим 17 червня, А.ЯЦЕНЮК заявив, що формально і юридично коаліція демократичних сил продовжує своє існування. При цьому він нагадав, що коаліція утворюється згідно з рішенням фракцій, а не згідно з рішенням окремих народних депутатів.

18 червня народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) повідомила журналістам, що депутати з фракції ПР звернулися до Конституційного Суду стосовно питання формування коаліції.

За її словами, йдеться про тлумачення статті 83 Конституції України, яка стосується формування коаліції.

Як сказала Г.ГЕРМАН, зокрема, йдеться про кількість народних депутатів, які мають входити до складу коаліції.

Г.ГЕРМАН висловила сподівання, що КС не буде зволікати «з прийняттям такого важливого рішення, оскільки парламент не працює, парламент стоїть, коаліції немає і неможливо приймати необхідні закони». За її словами, це «гальмує роботу й уряду».