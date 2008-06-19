Яценюк боїться, що нардепи підуть один одному хребти ламати

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пообіцяв не блокувати розгляд питання про зміну керівництва парламенту, якщо таке питання постане.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у сесійній залі після того, як закрив вечірнє засідання ВР.

«Як тільки буде подання про зміну керівництва Верховної Ради, я вам гарантую забезпечення процесу розгляду», - зазначив голова ВР.

«Тільки б, що б потім хребти не поламали після голосування», – додав він.

Також він пообіцяв, що у разі надходження законної вимоги провести позачергове засідання парламенту, він забезпечить його проведення.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні, відкриваючи засідання опозиційного уряду, заявив, що його фракція вимагає провести наступного тижня позачергове засідання Верховної Ради України для звіту уряду.

Він зазначив, що таке позачергове засідання мало б бути проведено «у вівторок чи в середу».

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що буде зібрано не менше 150 підписів народних депутатів для скликання позачергового засідання парламенту.

Він також висловив думку, що таке засідання має відбутися за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За словами лідера Партії регіонів, на засіданні необхідно досягти домовленостей щодо ухвалення законопроектів, які сприятимуть покращенню ситуації в економіці України.

Він зазначив, що фракція ПР вимагатиме від голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА провести таке засідання.

«Якщо він здатний організувати розгляд цих питань, то тоді необхідно його підтримати – нехай він організовує. Але якщо він не здатний цього зробити, то необхідно поставити питання про обрання тимчасової президії Верховної Ради, яка зможе організувати цю роботу», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як відомо, наступний тиждень у ВР – несесійний, народні депутати працюватимуть у комітетах і фракціях.