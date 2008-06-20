Литвин проводить експеримент у Верховній Раді

Фракція Блоку Литвина, скоріш за все, не братиме участі у голосуваннях за будь-які законопроекти, що будуть винесені на розгляд Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Народної партії.

«Ми хочемо дати можливість коаліції, якщо така є, показати себе. Якщо ж її немає, то лідери повинні чесно про це заявити», - зазначив В.ЛИТВИН.

На його думку, ситуація, що склалась останніми днями у парламенті, може затягнутись на невизначений термін.

«Я думаю, що така безбарвна ситуація буде тривати й надалі», - сказав лідер блоку.