Черновецький визначився з наступником Кільчицької

Вчора стало відоме ім`я можливого наступника Ірени Кільчицької на посаді заступника голови КМДА. Колишній перший заступник міністра охорони здоров`я Олександр Орда повідомив газеті “Коммерсант-Украина”, що мер Києва Леонід Черновецкий запропонував йому посісти це крісло і він схиляється до того, щоб прийняти пропозицію. Офіційною причиною звільнення називається власне бажання пані Кільчицької. У фракції блоку Кличка в Київраді кажуть про можливе політичне підгрунтя її звільнення.

Інформація про очікуване звільнення заступника голови Київської міськдержадміністрації Ірени Кільчицької з`явилася в середу ввечері. Пані Кільчицька була відсутня на урочистому прийомі з нагоди повторного обрання мером Києва Леоніда Черновецького. Вчора пан Черновецький зазначив, що йому буде "дуже складно замінити" пані Кільчицьку.

Леонід Черновецький виклав також свою версію, чому Ірена Кільчицька написала заяву про звільнення за власним бажанням: "Працювати в умовах, коли на тебе постійно нападають, а я знаю точно, що їй загрожували бандити з МВС, маючи троє дітей – другого вона народжує зараз і одного всиновила, - це не кожен витримає".

Ірена Кільчицька була призначена заступником голови КМДА 17 липня 2006 року. Вона займалася головним управлінням охорони здоров`я і медичного забезпечення, головним управлінням з питань торгівлі і побуту, головним управлінням соціального захисту населення, управлінням у справах жінок, інвалідами, ветеранами війни і праці і головним управлінням ритуальних послуг Київської міськдержадміністрації.

На запитання видання, "вирішенню яких проблем на новому посту він має намір приділити особливу увагу", Олександр Орда відповів, що концентруватиметься на створенні "державних міні-діагностичних медичних центрів у районах і підвищенні якості обслуговування в поліклініках". Пан Орда не засмучений тим, що переходить з державного на міський рівень управління: "Первинною медичною допомогою я займаюся більше 30 років. Реакція на дії міністерства завжди відстрочена, а в Києві у мене є можливість побачити результати своєї праці", - сказав він.

Депутат Київради від блоку Кличка Дмитро Андрієвській вважає, що "Черновецький пожертвував своїм найвідданішим бійцем Іреною Кільчицькою, щоб розплатитися з Партією регіонів за правильне голосування щод голови Київради". Пана Андрієвський має також версію, чому предметом торгу стала саме посада куратора охорони здоров`я. "За шість голосів, які залишили Олеся Довгого на посаді голови, Партія регіонів зажадала не номінальну посаду, а таку, яка була б підкріплена рядком у бюджеті. Охорона здоров`я фінансується в обсязі 2 млрд грн, причому переважно це захищені статті", - повідомив він.

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я, депутат від Партії регіонів Тетяна Бахтєєва факт зазначеного торгу заперечує. "Уже всім відомо, що Ірена Кільчицька звільняється за сімейними обставинами", – сказала вона.