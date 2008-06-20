Довгий: Луценко використовує МВС для зведення особистих рахунків

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко використовує своє відомство для зведення особистих рахунків. Так вважає секретар Київради Олесь Довгий.

«Під час мого останнього візиту до МВС, мені чітко дали зрозуміти, що або я зміню свою публічну оцінку діяльності Юрія Луценка як політика і міністра, або мене «затягають» щоденними надуманими причинами по всіх можливих слідчих управліннях Міністерства внутрішніх справ», - зауважив він учора в ефірі ТРК «Київ»

«Якщо у нашій країні політик вважає за можливе використовувати такий величезний владний ресурс як МВС для з’ясування особистих політичних стосунків, це в чергове підкреслює те, що ця людина не відповідає займаній посаді», - наголосив Довгий.

Секретар Київради підкреслив, що вимагає завершення розслідування резонансних злочинів проти депутатів міської та районних рад: «Це стосується і побиття депутатів Київради, і нанесення ножових поранень депутату міськради від фракції Блоку Леоніда Черновецького, і коли облили сірчаною кислотою нашого колегу з Деснянського району. Ми говоримо про велику кількість звернень, які залишилися без відповіді».

«Луценко повинен або подати у відставку, звільнивши своє крісло для фахівця, або відмовитися від політики і продемонструвати свою ефективність як міністра, довівши ці справи до логічного завершення», - зазначив Олесь Довгий. Він додав: «Я не приховую своєї позиції до Луценка і не зміню її. Інакше депутати Київської міської ради не зможуть відчувати себе захищеними і боротися, наприклад, за відміну незаконних забудов, за якими стоять крупні бізнесмени».